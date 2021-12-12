الكشف عن سبب وفاة الفنان محمد عبد الحليم

خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور العربي عمومًا بعد أن غيب الموت الفنان المصري محمد عبد الحليم عن عمر ناهز الـ78 عامًا، وبحسب نجل الفنان الراحل فإن والده قد توفى بمنزله في منطقة الملك الصالح بعد أن شعر بصعوبة في التنفس.

وفي التفاصيل، كشف نجل الفنان الراحل محمد عبد الحليم أن والده كان يعاني من مرض الضغط ولكن بشكل عام كانت حالته الصحية جيدة، وما حدث في الـ48 ساعة الأخيرة قبل وفاته هو أنه شعر بضيق في التنفس، وأضاف أن وفاة والده كانت مفاجئة، وهو الأمر الذي جعله متعجبًا أن والده توفي دون أن يصاب بأي أعراض مرضية معينة ولم يتم معرفة ما إذا كان قد أصيب بكورونا أم لا.

وبحسب موقع مصراوي، فقد تم التواصل مع مصدر مقرب من الفنان الراحل محمد عبد الحليم لمعرفة سبب الوفاة، وكان الرد هو أن الوفاة طبيعية قائلًا: “الفنان محمد عبد الحليم رحل عن عالمنا ووفاته طبيعية..لكل أجل كتاب"، وعن تفاصيل الجنازة والعزاء رد المصدر: “لم يحدد بعد أي شيء".

والجدير بالذكر أن الفنان محمد عبد الحليم هو ممثل مصري قدير شارك في العديد من الأدوار الثانوية في أعمال فنية مختلفة سواء مسلسلات أو أفلام، وبدأ حياته الفنية أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبد الرحمن الخميسي للمشاركة في فيلم "زهرة البنفسج" في عام 1977، ومن أهم أعمال الراحل "دموع في عيون وقحه"، و"شيخ العرب همام" وغيرها.

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