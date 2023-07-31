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الكشف عن موعد تصوير الجزء الـ 2 من "طائر الرفراف".. وحقيقة انفصال شخصية الجد خالص؟

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 31 تمّوز / يوليو 2023 - 10:07
مسلسل طائر الرفراف
مسلسل طائر الرفراف

كشفت مصادر اعلامية فنية تركية مختلفة عن البدء باستئناف تصوير مشاهد الموسم الثاني من مسلسل "طائر الرفراف" الذي جاءت نهاية الموسم الأول منه صادمة ومفاجئة.

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تفاصيل عرض الموسم الثاني من "طائر الرفراف"
 

أشارت المصادر أن العمل على تصوير الموسم الثاني من مسلسل "طائر الرفراف" من المقرر أن يبدأ يوم 15 أغسطس على أن تُعرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني في الاسبوع الذي يليه.
 

ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول مصير الأبطال المشاركون في المسلسل وعن حقيقة انفصال الكثير من الشخصيات لا سيما ان الحلقة الأخيرة من الموسم الأول حملت العديد من الأحداث التي تساعد على إنهاء الشخصيات مثل تعرض فريد "مارت رمضان ديمير" لإطلاق النار.

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حقيقة انتهاء شخصية الجد خالص آغا 

أثيرت العديد من الشائعات حول انسحاب بعض نجوم المسلسل من الموسم الثاني منه، وكان من ضمنهم النجم التركي "شتين تكيندور" ويجسد شخصية الجد خالص آغا، خاصة بعد إصابة الشخصية بنوبة قلبية في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول.

وبهذا الخصوص أكدت المصادر ان شخصية الجد متواجدة في الموسم الثاني، ولم تنتهي، وأضافت المصادر بأن شركة الانتاج تعمل على اختيار نجم من أجل القيام بدور الحفيد الذي سيأتي الى القصر ويغير الكثير من الأحداث، إلى جانب اختيار فنانة لتجسيد دور  رئيسي ستؤثر على القصة والأحداث.

وحقق العمل في موسمه الأول الكثير من النجاح في تركيا والوطن العربي.

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