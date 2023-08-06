الكشف عن موعد عرض "مدرسة الروابي" لموسمه الثاني.. وأيام قليلة تفصلنا

ينتظر الكثيرون بفارغ الصبر عرض حلقات الموسم الثاني من المسلسل الأردني "مدرسة الروابي للبنات"، مع إعلان مخرجة العمل تيما الشوملي بدأ عمليات التصوير قبل عدة أشهر.

موعد عرض الموسم الثاني من "مدرسة الروابي للبنات"

ومؤخرًا، انتشرت العديد من الشائعات التي تفيد أن المشاهدون سيصبح بمقدورهم مشاهدة حلقات العمل عبر منصة "نتفليكس" العالمية وذلك يوم الجمعة القادم الموافق الحادي عشر من شعر أغسطس الجاري.

ونشرت إحدى الحسابات المختصة بالمشاهير الأخبار عبر صفحتها الرسمية في "تويتر"، وكتبت في منشور لها: "رسميًا الموسم الثاني من مسلسل "مدرسة الروابي" سيتوفر يوم الجمعة القادم".

على صعيد آخر، لم تعلن مخرجة العمل تيما الشوملي أو أين من بطلات العمل عن الأخبار، إذ لم يشاركن أي منشور عن الموضوع عبر حساباتهم الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، كما لم يصدر بعد الفيديو الترويجي للحلقات.

ويُشار إلى أن الموسم الأول من العمل عرض في الـ12 من شهر أغسطس لعام 2021.

انتهاء تصوير مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"

وقبل أشهر، أعلنت تيما الشوملي انتهاء عملية تصوير المسلسل عبر حسابها في "إنستغرام"، إذ نشرت مقطع فيديو من كواليس التصوير، مُشيرةً إلى أنهم متواجدين في مدرسة الروابي للبنات، حيث أنه اليوم الأخير لفريق التصوير الرئيسي، بعد رحلة تصوير استمرت لـ60 يومًا.

وأوضحت أن عملية تحضير العمل استغرقت 6 أشهر، كما مرحلة الكتابة امتدت على مدار أكثر من عام وما تزال العملية مستمرة.

كما شوَّقت تيما المشاهدين واصفةُ إياه بـ"الخطير"، فمن منظورها سيفتح العمل آفاقًا جديدة، وقالت: "كتير متحمسة أشوف ردود أفعال الناس على هذا الموسم لأنه متأكدة رحي يتفاجأوا، وأي شي بتتوقعوا رح يصير ما رح يصير".

مس عبير تكشف خبرًا مهمًا

على صعيد آخر، نشرت منصة "نيتفلكس مينا" مقطع فيديو طريف لأحد شخصيات العمل "مس عبير"، تقوم بتصويرها إحدى الطالبات فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وأرفقته بتعليق: "مس عبير عندها خبر حلو للطالبات النجيبات".

وكشفت مس عبير أن لديها خبرًا مهمًا، قائلة: "الخبر الجيد، اليوم رايحيين نختم تصوير آخر مشهد من مدرسة الروابي للبنات الموسم الثاني".