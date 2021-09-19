محمود نصر يلفت الانظار بفيديو من مسلسله الجديد 60 دقيقة

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للممثل السوري محمود نصر من أحدث أعماله مسلسل 60 دقيقة والذي يُعرض حالياً عبر منصة شاهد.

مقطع صغير لا تتجاوز مدته ثوانِ معدودة كان كفيلاً بإحداث ضجة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهر محمود نصر وهو يخرج من المسبح وعلى وجهه نظرات تثير إلى قوة الشخصية التي يقدمها في العمل، مما أثار حماسة الجمهور لمتابعة المسلسل الذي يجمعه بالفنانة المصرية ياسمين رئيس

قصة مسلسل محمود نصر !

مسلسل 60 دقيقة والمكون من 8 حلقات تدور أحداثه حول طبيب نفسي والذي هو محمود نصر متزوج من فتاة والتي تؤدي دورها الممثلة المصرية ياسمين الرئيسي، علاقة الثنائي غريبة ما بين الحب والرومانسية والتوتر وتزداد حدة العلاقة بينهما بعد أن تكتشف زوجته أنه كان على علاقة بإحدى مريضاته والتي كان قد ماتت عن طريق الإنتحار. الزوجة تبدأ مع كل دقيقة بإكتشاف تفاصيل كانت لا تعرف عن زوجها ضمن تصاعد شيق للأحداث بإطار الدراما والغموض.

محمود نصر على علاقة بـ فاطمة الصفي!

الممثل السوري محمود نصر كان قد تصدر الحديث منذ أيام بعد أن شاركت الممثلة الكويتية فاطمة الصفي صُورة لهما معاً وهو ممسك بيدها بطريقة رومانسية. واشعلت الصُورة حديث الجمهور الذي أكد أنهما بعلاقة عاطفية من بعد المسلسل الذي جمعهما "دفعة بيروت".

ومن بين التعليقات المتداول على صُورتهما "مو لايقين على بعض".. وتابع آخر "ترا واضح يحبون بعض من ايام المسلسل".. وجاء في تعليق أحدهم "زوجوهم والمهر على المتابعين"..في ما أكد البعض أن الصُورة ما هي إلا من عمل جديد سيجمعهما خاصةً أن فاطمة تتواجد حالياً في لبنان _ بيروت.

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