دانا جبر بإطلالة جريئة لا تناسب عمرها.. ومعلِّق: "أختاه لا طولي بالك ما تشلحي"!

أثارت الممثلة السورية دانا جبر موجة من الجدل بين متابعيها ومحبيها بسبب أحدث إطلالتها الجريئة.

شاركت دانا جبر متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورة لها بإطلالة اعتبرها البعض نوعًا ما فاضحة، حيث اختارت ميني شورت أبيض اللون مُستعرضًة رشاقتها، ونسَّقته بكروب توب باللون البيج.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على صورتها وانتقادها لمظهرها الذي رآه البعض لا يناسب عمرها، فعلَّق أحدهم: "أختاه لا طولي بالك ما تشلحي".

وكتب آخر: " ياريتها ضلت بالشتوية ولا شافتا الشمس بهيك اطلالة".

وعلَّق أحدهم منتقدًا: " شو صاير للفنانات السوريات عبيتسابقو بالتشليط وقلة الحياء طول عمرها الدراما السورية وممثليها محترمين هلأ شو صاير".

من هي دانا جبر؟

يُذكر أن دانا جبر هي ابنة شقيقة كل من النجمتين ليلى جبر ومرح جبر، وجدتها هي الفنانة هيفاء واصف شقيقة الفنانة القديرة منى واصف، وجدها هو الفنان محمود جبر شقيق الفنان الراحل ناجي جبر.

وشاركت الفنانة السورية دانا جبر خلال مسيرتها الفنية بعدد من الأعمال، ولعل أبرز أدوارها مسلسل جميلة في الجزء الثالث من سلسلة مسلسل البيئة الشامي الشهير باب الحارة، حيث حلت جبر بديلة للفنانة تاج حيدر والتي جسدت شخصية جميلة ابنة أبو عصام "عباس النوري" في الجزأين الأول والثاني من العمل. وفي الموسم الرمضاني الماضي كضيفة شرف في مسلسل مقابلة مع السيد آدم من بطولة غسان مسعود، محمد الأحمد، رنا شميس، تولين البكري وآخرون، وظهرت جبر في الحلقات الأولى من العمل إلى جانب يزن السيد.

وعلى الصعيد الشخصي كانت الفنانة السورية قد تزوجت في عمر صغير وتحديدًا الـ 18، إلا انها انفصلت عن زوجها بعد فترة قصيرة ولم تتزوج بعدها.