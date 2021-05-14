دانا جبر تتعرض لموقف مُحرج بعد إعاقة سيارتها من قبل مئات الشُبان!

تداولت الصفحات الفنية أمس فيديو للفنانة السورية دانا جبر من بلدها الأم سوريا وبالتحديد حي الشعلان حيث كانت تقود سيارتها الخاصة قبل أن تتفاجأ بمئات الشباب يحيطون بها.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة مشهد وُصف بـ "الغريب"، حيث أن دانا جبر لا تعتبر من الوجوه المُحببة في سوريا وعلى الرغم كان الجمهور حولها بشكل مُخيف لدرجة أن البعض ألقى نفسه على سيارتها وباشروا بأخذ الصُور والفيديوهات لوجه الممثلة التي كانت تقود بينهم والخوف واضح عليها.

وأطلق الجمهور عدة تعليقات هُجومية كان منها "فكرت طالعين نصرة للمسجد الاقصى يا حيف بس"..وتابع آخر "كل فكري مظاهره مشان فلسطين قدام شي سفاره لعما عالتفاهة".

وجاء في تعليق آخر "أخس اجتمعو هيك وقت تحررو بلاد المسلمين من الحُكام المتخاذلين .. ياااعيب الشوم".

من جهة أخرى، لم تتمكن دانا جبر من البقاء داخل المنافسة الرمضانية بعد أن أعلنت نقابة الفنانيين السوريين إيقاف عرض مسلسل "سنة ثانية زواج" والذي يجمعها بالممثل يزن السيد. الأسباب التي كانت متداولة لهذا الإيقاف تمحورت حول المحتوى الذي يقدمه العمل والصُورة الخاطئة التي يعكسها عن العائلات السورية كما قيل أن اللقطات الجريئة في العمل التي جمعت دانا بـ يزن كان لها دور كبير في قرار الإيقاف.

قصة مسلسل دانا جبر"سنة ثانية زواج"

مسلسل درامي سوري جديد تدور أحداثه حول اثنين من الأزواج هما ( قصي ورولا )، بعد مرور سنة على زواجهم يحدث بينهم العديد من المواقف التي تجمعهم معا، وتتغير الحياة بينهم وتصبح أكثر جدية عن ما كانت سابقاً. أما عن أبطال العمل فمنهم يزن السيد، دانا جبر، جيني أسبر، سوار الحسن، جمال العلي، تولين البكري، تولاي هارون، مرح جبر، وسيم الشبلي..



يذكر أن العمل هو الجزء الثاني لمسلسل "سنة أولى زواج" والذي عُرض عام 2017 وكانت أحداثه حول سنة أولى زواج عن حياة زوجين يعيشان المرحلة الأولى من زواجهما فيعرض المشاكل والخلافات التي يتعرضان لها بشكلٍ يومي بأسلوب كوميدي مرح، لكن في الوقت نفسه يوضح حلولًا منطقية للعديد من المشاكل التي تواجه الزوجين فعلًا ومنها كيفية تعامل الزوج مع حماته أم زوجته، والتي دائمًا ما تحاول خلق لهما العديد من المشاكل، ومقارنته مع زوج أختها الثري، إلا أن هذا الأخير يتفادى جميع هذه المشاكل بأسلوب ذكي وحضاري.

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