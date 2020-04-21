إحالة حنين حسام نجمة "تيك توك" في مصر للتحقيق بسبب فيديو مُفسد للمجتمع..وهذا أول تعليق لها!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار الفنية يوم أمس بعد أن قررت جامعة القاهرة إحالة الطالبة حنين حسام في كلية الآثار للتحقيق، وهي التي تحظى بشهرة واسعة ونجومية كبيرة على منصة "تيك توك"، والسبب فيديو اعتبر بأنه مُفسد للأخلاق والقيم المجتمعية.

وفي التفاصيل، أثيرت الضجة خلال الأيام الماضية من قبل الإعلام المصري حول نجمة التيك توك حنين حسام بعد ظهورها في مقطع فيديو تستقطب فيه الفتيات للعمل على موقع للتعارف مقابل مبلغ مالي يبدأ من 36 دولارًا ويصل إلى 3000 دولار، موضحة: "مش مطلوب منك غير إنك تظهري وجهك وتكوني جميلة وعمرك مش أقل من 18 سنة".

وعلى إثر ما سبق، أحيلت حنين حسام للتحقيق في جامعة القاهرة، وفي أول رد منها على ما حدث خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج قالت نجمة التيك توك: "برنامج "لايكي" يوجد عليه بعض الفنانين مثل نيرمين ماهر، ودرة، وتظهران بكل أدب وأخلاق، وطبيعي يتم الاستعانة بالمشاهير"، مؤكدة أن الفيديو الذي عرضه أحد الإعلاميين لها مدته 3 دقائق وتم اجتزائه وقت حديثها حول "البنات فقط"، موضحة أن المتصدرين للتطبيق هم من الشباب أي أنه ليس قاصرًا على البنات فقط.

وعن طلبها انضمام 20 فتاة للبرنامج واتهامها بالدعوة للدعارة الرقمية قالت: "الفيديو عندما يتم اجتزائه سيفهم بطريقة خاطئة، وأنا طلبت 20 بنت محترمة ولسن عاريات، كما أنني لم أصرح يومًا أنني أجمل بنت وقصة هرم مصر لأنني في كلية آثار".

وتابعت: "لم أخطئ في أي شيء ولم يخرج مني لفظ مسيء أو محتوى غير لائق، وأعتذر لوالدي عن كل ما أثير حولي وكذلك لجامعتي ومن الممكن أن تكن وقفة حتى أراجع حساباتي".

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