المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي يوجه رسالة لـ"نانسي عجرم"..فيديو!

شارك المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي "افيخاي ادرعي" فيديو لجنود الاحتلال وهم يعزفون أغنية نانسي عجرم الشهيرة "بدنا نولع الجو".

إذ وجه أحد جنود الاحتلال رسالة مباشرة للنجمة اللبنانية "نانسي عجرم" يثني فيها على اختيارها لأغنية "بدنا نولع الجو" وعلق أن نانسي مليئة بالطاقة والحيوية دائماً، ودعاها إلى تقديم حفلة غنائية في "فلسطين المحتلة" وختم الفيديو بعزف لحن الأغنية الشهيرة.

الفيديو أثار غضب الجمهور العربي وفانز النجمة اللبنانية الذين ردوا عليه بتغريدات قديمة للفنانة ضد الاحتلال الصهيوني، واستذكروا موقفها بعد ما قامت إحدى المرات بطرد الإعلام الإسرائيلي من إحدى حفلاتها.

هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها المتحدث الرسمي بالتقرب من الفنانيين العرب، إذ شارك قبل فترة فيديو لأغنية إليسا وعبر عن حبه لها، لترد الأخيرة ببلوك وهاشتاغ "#محتل_وقح".

يذكر أن نانسي عجرم ستتواجد في الموسم الثالث من برنامج المواهب للأطفال "The Voice Kids" إلى جانب "عاصي الحلاني ومحمد حماقي"، كما أنها انتهت من تصوير فيديو كليب لإحدى أغنياتها من ألبومها القادم الذي من المتوقع أن يبصر النور في عام 2020.

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