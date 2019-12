المتحدث بلسان جيش الدفاع الاسرائيلي يوجه رسالة لـ"نانسي عجرم"..فيديو!

المتحدث بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي يوجه رسالة ل"نانسي عجرم" ويدعوها لتقديم حفل في الأراضي المحتلة 🤦‍♂️🤦‍♂️ #نانسي_عجرم #بدنا_نولع_الجو #مشاهير #عرب #لبنان #جديد

