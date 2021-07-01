زوج هالة صدقي إلى السجن...وتهديد حكم الحمض النووي يطارد ابنيهما!

ما تزال قضية الممثلة المصرية هالة صدقي وزوجها سامح سامي في تصاعد مستمر خاصةً مع القرار الجديد الذي أصدرته المحكمة.

قرار المحكمة جاء فيه سجن سامح لمدة 30 يوم بعد امتناعه عن دفع نفقة طفليه للمصاريف الدراسية والتي وصلت لـ 70 ألف دولار أمريكي. مع صدور القرار تم تداول منشور جديد لـ سامح والذي جاء فيه تحديداً:

"لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ«dna»، يوم 13 يوليو وكلو هيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك"!

خلاف هالة صدقي وزوجها!

هالة كانت قد تزوجت بعد قصة حب عام 2007 أي قبل 14 عاماً، ومن بعدها بسنتين رزقت هالة بعمر الـ 48 عاماً بطفلين هما "سام ومريم" وكانت الحياة برفقة زوجها على ما يرام حتى فوجئت منذ عدة سنوات بتداول فيديو لـ محامي يتهم فيه هالة بإستغلال التوكيل الممنوح من زوجها وبيع قطعة أرض كان يمتلكها إضافةً إلى الاستيلاء على أمواله خلال فترة تواجده في أمريكا.

الأحداث تصاعدت من بعدها ضمن إتهامات بأن هالة ليست أم الطفلين البيولوجية وأنها استخدمت بويضات إمرأة أخرى وزرعتها في رحمها لتتمكن من الإنجاب.

من بعدها أطل الزوج بفيديو لايف حيث يتواجد في أمريكا وأعلن طلاقة لـ هالة أمام الجمهور، إلا أن الاخيرة سخرت من الأمر لأنه لا يوجد طلاق شفهي في الديانة المسيحية وعلقت بـ"خبر سيئ لكل الذين تقدموا لي، فالزوج طلبني في بيت الطاعة، مع أنه الشهر الماضي عمل فيديو وطلقني فيه"..."صحيح هو في أميركا وأنا في مصر، إذن هي طاعة (online) استأذنكم من أجل النزول لشراء الطشت والجلابية...حد عارف ممكن أجيب الولاد أم لا. مقولة غراب البين كذب. ليس هناك فراق ولا حاجة، بلاغ للعرسان لما أفض الاشتباك هناك طلبات جديدة… المسخرة بعينها".

أما حول التشهير والاتهامات التي تلقتها من محامي زوجها فقد كسبت القضية ضدهما بعد أن تغيب المحامي والموكل عن القضية، وحول موضوع استغلال الوكالة الممنوحة فقد أكدت أن قطعة الأرض كانت مهر لها وسجلها بإسمها بكامل إرادته وكانت تكلفة الأرض وقتها 50 ألف جنيه مصري إلا أن السعر أصبح 8 ملايين جنيه بعد أن ارتفعت قيمة المنطقة.

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