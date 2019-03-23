دينا عبد الله

البوابة- خاص

كشفت الفنانة المصرية دينا عبد الله، سر غيابها عن المشاركة في أعمال فنية خلال الفترة الحالية، بعد دورها في مسلسل "ليالي الحلمية 6".

وقالت دينا في لقاء خاص مع "البوابة": "انشغلت خلال الفترة الماضية بالمجال الإعلامي، كما أنني حضرت ماجستير ودكتوراه وهذه الأمور أخذت مني وقتًا كبيرًا".

وأضافت: "إذا تلقيت عرضًا جيدًا من ناحية الكتابة، سأوافق على الفور، الوضع الحالي في الفن صعب، بسبب وجود الشللية".

وعن علاقتها بالأردن قالت: "لي باع طويل مع الأردن، قدمت العديد من المسلسلات هناك، مثل قلب الليل لنجيب محفوظ وحصلت على جائزة أفضل ممثلة دور أول".

وأضافت عبد الله: "كما قدمت زمن عايش، والمرآة، هم يحبونني وأنا أحب شعب الأردن، لديهم كرم سواء الأردنيين أو الفلسطينيين الذين يعيشون هناك".

وتابعت الفنانة والإعلامية المصرية: "ذات مرة كنت في حي اسمه البيادر بالأردن، لا أنساه، الشرطة قامت بإغلاقه أثناء تواجدي فيه، بسبب إمضائي فوتوغرافات لبعض المعجبين".

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