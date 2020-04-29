المخرج خالد يوسف يعلّق على دراما رمضان: "أعمال تستحق محاكمات فنية عاجلة"!

على الرغم من أن المخرج المصري خالد يوسف خرج من مصر بفضيحة كبرى وأصبحت شهيرة في الوسط الإعلامي باسم "فضيحة الفيديوهات الإباحية لخالد يوسف"، إلّا أن الجمهور لا يزال متابعًا لآرائه خاصة عندما يتعلّق الأمر بالمسلسلات والأفلام.

وكان المخرج خالد يوسف قد فاجأ الجمهور يوم أمس بتغريدة على تويتر، عبّر فيها عن رأيه حول الأعمال الدرامية التي تعرض في موسم رمضان 2020، وقال: " حظر كامل في باريس جعلني أشاهد مسلسلات رمضان.. فيه أعمال تستحق الثناء وأخرى متوسطة، وأعمال تستحق أن يقدم أصحابها لمحاكمات فنية عاجلة".

وتابع معبرًا عن إعجابه بأحد الأعمال وقال: " مبدئيا المخرجة اللي بجد كاملة ابو ذكري ومعها نيللي كريم وآسر ياسين وبقية صناع 100 وش يستحقون مننا تحية كبيرة هل نقول باقي رأينا ولا بلاش؟".

والجدير بالذكر، أن العديد من الأعمال الدرامية لشهر رمضان 2020 تعرضت لانتقادات حادة بسبب الهبوط الواضح في المستوى من كل النواحي، ما عدا مسلسل "النهاية" ليوسف الشريف الذي أثار إعجاب الجميع منذ أن تم عرض البرومو الإعلاني فقط وتصدر تويتر وقتها.

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