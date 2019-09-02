المسلسل الخليجي "جمان" يتصدر محركات البحث بعد عرض أولى حلقاته

انطلق يوم أمس عرض الحلقة الأولى من المسلسل الخليجي "جمان" عبر قناة إم بي سي (1)، وفي أقل من 24 ساعة استطاع المسلسل أن يجذب الأنظار له بشكل كبير، خاصة وأنه تصدّر محركات البحث على الانترنت وأصبح الفضول يعتري الجميع لمعرفة تفاصيل هذا العمل.

مسلسل جمان من إنتاج شركة "إيغل فيلمز" وتم تصويره في دولة الكويت، وهو من بطولة نور الغندور، مهند الحمدي، فوز الشطي، هدى صلاح، محمد الدوسري، ليالي دهراب، عبدالله التركماني، فاطمة الطباخ، فاطمة الحوسني، أحمد الهزيم وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف علياء الكاظمي.

وتجسد شخصية "جمان" الفنانة نور الغندور وهي أمرأة تعيش حياتها الأسرية مع زوجها، لكن تحدث متغيرات كثيرة في حياتها، ويسلط العمل الضوء على العلاقات العاطفية والخيانة وسوء المعاملة والهجران بين الأزواج خلال مجريات الأحداث.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: