كاريس بشار وباسل خياط في عمل فني قادم بعنوان "عهد الدم" (تفاصيل)

أعلنت مصادر مقربة من الفنانة السورية كاريس بشّار خبر انضمامها إلى طاقم عمل مسلسل "عهد الدم" والتي ستشارك في بطولته إلى جانب الفنان السوري باسل خيّاط، حيث من المقرر أن ينطلق تصوير أولى الحلقات خلال شهر إيلول.

وستؤدي كاريس بشار في المسلسل شخصية "مايا" وهي أم لولدين تعمل معالجة فيزيائية، ومع مجريات الأحداث يتعرض زوجها "سليم" وصاحب هذه الشخصية الفنان باسل خياط لحادث سير، ومن هنا تبدأ الأحداث باتخاذ مجرى مختلف تمامًا، حيث تنقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وكان الجمهور قد استقبل خبر انضمام كاريس بشار إلى باسل خيّاط بفرحة كبيرة وبهجة لا مثيل لها، حيث أكدت ردود الفعل شوق الجميع إلى الثنائيات السورية كما في السابق، وذلك لأنه بسبب الحرب الدائرة في سوريا في السنوات الأخيرة على خلفية الحرب في سوريا، أصبح الكثير من الممثلين يعملون بشكل منفصل، وبالتالي ظهرت الثنائيات التمثيلية بجنسيات مختلفة.

ومسلسل "عهد الدم" من كتابة الفنان إياد أبو الشامات، والعمل يندرج ضمن إطار بوليسي تشويقي، يحتوي على 10 حلقات ومدة الحلقة الواحدة 50 دقيقة، والإخراج سيكون بتوقيع رامي حنا ومن إنتاج شركة "إيغل فيلمز".

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