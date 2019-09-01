بعد طرح فيلمه "خيال مآتة" أحمد حلمي يعترف: " تجربة جديدة ولكنها مُرعبة"

على الرغم من أنه كانت هناك بعض المشكلات التي واجهت الفيلم الجديد "خيال مآتة" للفنان الكوميدي أحمد حلمي، خلال فترة عرضه في موسم عيد الأضحى وقلة النسخ التي تم توزيعها على دور العرض، إلّا أن الكثير ممن شاهد العمل خرج من العرض وهو في حالة من الرضا والإعجاب.

وفي أول تصريح صحفي للفنان أحمد حلمي عقب عرض الفيلم خلال موسم العيد واستمراريته حتى الآن، تحدث الفنان المصري عن هذه التجربة قائلًا: " تجربة مختلفة جديدة ولكنها مُرعبة لي كونها لم يتم قياسها لدى الجمهور من قبل، والخوف شئ صحي عند طرح أي فيلم جديد لي، وهو فيلم صعب نظرا لأنني أقدم فيه عدة شخصيات وأصعب شخصية هي المسن صاحب الـ80 عامًا، فأرهقتني في التمثيل والميكاب".

وتابع: " جربت مع نفسي عدة تجارب في الأصوات حتى الوصول لصوت أصدقه وأحس أنه حقيقي، لاختاره للشخصية"، وعن عودته للعمل مع منة شلبي بعد "كده رضا" و "آسف على الإزعاج: " منة فنانة شاطرة وهناك ارتياح في العمل وبيننا كاريزما مميزة".

وفيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وحسن حسني، ولطفي لبيب، وعبد الرحمن أبو زهرة.. وغيرهم من النجوم، ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال، ومن إخراج خالد مرعي.

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