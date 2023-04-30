المشهور الأردني ضياء عليان يعتزل الغناء.. "عدت لنسختي القديمة"

في خطوة مفاجئة، قرر مشهور السوشال ميديا الأردني ضياء عليان السير على خطى الفنان الأردني أدهم النابلسي، وإعلان اعتزاله الغناء نهائيًا.

ضياء عليان يعتزل الغناء

وأوضح عليان، الذي تصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي، أنه يوَّد الابتعاد عن المحتوى الذي يقدمه في الوقت الراهن، والتوجه لتقديم محتوى هادف وإيجابي.

وكشف عليان، الذي يتابعه عبر حسابه في "إنستغرام" أكثر من 2 مليون متابع، أن نسخته القديمة استيقظت داخله، التي كان هدفها تقديم رسالة مهمة تتعلق بالقيم والأخلاق والعادات المجتمعية، لافتا إلى أن الناس يحبون من يضحكهم ويشعرهم بأنه قريب منهم.

وأشار أن قراره جاء بعد مشاهدته مقطع فيديو لعز عدنان، شقيق اليوتيوبر الفلسطيني المقيم في قطر محمد عدنان الدين، يتكلم عن "فواتير يوم القيامة"، ليكتشف أنه نسي هدفه ورسالته على مدار الأربع سنوات الماضية.

وكشف أنه حذف العديد من الأشياء من حسابه، أمور لا تعكس شخصيته وبيئته، وأمور سار وراءها من أجل كسب المشاهدات وتصدر الترند.

ضياء عليان: "لست معصوم عن الخطأ"

وأوضح أنه رغم تأخره باكتشاف الخطأ، إلَّا أنه وصل للطريق السليم في النهاية، وقال: "الغلط إني ما اتعلم من تجاربي، الغلط إني أرضي كل الأذواق وما أرضي نفسي، وما أكون أنا.. بس ياجماعة هذا لا يعني إني مش معصوم عن الخطأ، وإن رح كون الشخص المثالي، لكن ممكن إني رح أفرجيكم النسخة الأجمل والأحلى من ضياء".

ولفت ضياء إلى أن ابتعاده عن الغناء ليس بالأمر الصعب، فهو ليس من عائلة موسيقية، مؤكدًا على أنه سعيد بهذا القرار وعائلته كذلك، وعلَّق: "صفحة وسكرناها المهم الجديد.. والخطط القادمة عظيمة وحلوه".

الإشادة بقرار ضياء عليان



وأشاد الكثيرون بقرار ضياء بالتخلي عما له علاقة بـ"الترند"، فكتب زميله محمد عدنان: "الحمد لله الذي جعل أخي عز الدين سبب في ذلك ، الله يوفقك أبو الدي ويكتبلك الخير وين ما درت وجهك واحنا معك يخوي".

من ناحيته، علق مشهور السوشال ميديا لورانس المنسي: "فخم يا صاحبي وربنا يعطيك ل يرضيك ومبسوط منك كثير والله".

وكتب آخر: "للأمانه الخالصه.. انت انحرفت عن مسار كنت ماشيه صح وصرت تخبص … وبعد ما كنت بطريق نحجت فيها بلشت تروح يمين وشكال وتتقيد بهاظ وهاظ..لكن اليوم انت رجعت للصح الهدف الي انت بديت عشانه … بالتوفيق ونتمنى اتكون صاحب رساله محافظة امام رب العالمين ونفسك واهل بيتك".