المطربة المصرية إيناس عز الدين تُعلن إصابتها بـ"ورم"

قالت المطربة المصرية إيناس عز الدين، إحدى المشاركات في برنامج اكتشاف المواهب "Arab Idol"، في موسمه الثالث، إنها تعرضت للإصابة بـ"ورم"، وخضعت صباح اليوم لفحوصات طبية.

وأثارت المطربة المصرية، قلق متابعيها، عبر "إنستغرام"، بعد نشرها صورة وهي داخل المستشفى لإجراء التحاليل وأخذ العينة، في مستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بمدينة الإسكندرية، في مصر، موضحًة أنها ستتلقى النتائج النهائية خلال أسبوعين.

وأرفقت إيناس عزالدين، تعليقًا على الصورة فكتبت: "الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه، 15 يوما وهعرف النتيجة إذا كانت حميدة أم غير حميدة، وفي كل الأحوال أنا قوية بيكم، الحمد لله العلي العظيم"، ولم تكشف إيناس، عن تفاصيل أو طبيعة "الورم".

وأكد مصدر مقرب من المطربة المصرية، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنها شعُرت ببعض الألم قبل أيام، وهو ما اضطرها للذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية، رافضًا الإفصاح حسب رغبتها، مشددًا على أنها ستُعلن عقب معرفة النتيجة.

وأكد المصدر أنها دائمًا تردد بأنها ليست خائفة من المرض، وهي مؤمنة بقضاء الله وقدره تحت أي وضع، منوهًا أنها تحتاج للدعاء هذه الفترة بشدة ؛لأنها فترة صعبة وتحتاج لرفع المعنويات.

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