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المطربة المصرية شاهيناز تتعرض للضرب على يد طليقها وتنشر صورتها ملطخة بالدماء!

المطربة المصرية شاهيناز تتعرض للضرب على يد طليقها وتنشر صورتها ملطخة بالدماء!
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