المطربة المصرية شاهيناز تتعرض للضرب على يد طليقها وتنشر صورتها ملطخة بالدماء!

شاهيناز

صدمت المطربة المصرية شاهيناز جمهورها بنشرها صورة تظهر فيها والدماء تسيل من انفها موضحة إنها تعرضت للضرب من قبل زوجها السابق.

وعلقت شاهيناز على الصورة الصادمة التي نشرتها قائلة: "حسبنا الله ونعم الوكيل .. ضربتنى وبهدلتنى أنا وأمى.. مش عايز يدينى ابنى.. ليا ربنا يجبلى حقى".

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة على إعلان شاهيناز انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر مدة عام ونصف العام فقط، وأنجبت المطربة المصرية طفلها الوحيد مالك.

وكانت شاهيناز نجمة برنامج المواهب ستار اكاديمي بموسمه الخامس قد قامت قبل فترة بحذف جميع الصور التي تجمعها بزوجها وأعلنت عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن انفصالها قائلة: "أعلن انفصالى عن زوجى، قدر الله وما شاء فعل والحمد الله علي كل شئ".

وبحسب تصريح الفنانة المصرية فإن سبب الخلاف الذي وصل للضرب بينها وبين طليقها هو ابنها والذي يحتفظ الزوج بحق حضانته ويمنعها من رؤيته.

وفي الوقت الذي تضامن عدد كبير من الفنانة لأنها سيدة تعرضت للتعنيف وكل هدفها كان رؤية ابنها، طالبها عدد كبير بالاحتفاظ بالمشاكل الشخصية بينها وبين زوجها لانه والد ابنها ويجب ان تراعي العشرة.

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