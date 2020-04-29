وفاة الممثل الهندي "عرفان خان" بعد معاناة مع مرض نادر!

أُعلن اليوم الأربعاء عن وفاة الممثل الهندي "عرفان خان" بعد صراع طويل مع مرض السرطان الذي أصابه في الغدد الصماء.

عرفان كان قد أعلن عام 2018 بمنشور شاركه عبر حسابه في التويتر أنه أصيب بمرض نادر..وكتب عرفان: "أحيانًا نستيقظ على هزة من الحياة تهزنا. في الـ15 يوما الماضية، حياتي كانت عبارة قصة ترقب واثارة" وأضاف، "لم أكن اعرف ان بحثي عن القصص النادرة سيجعلني اعثر على مرض نادر. لم يسبق لي أن قدمت وكافحت دائما من أجل خياراتي، عائلتي واصدقائي معي ونحن نعمل عليها بأفضل طريقة ممكنة".

وبناءً على ذلك ابتعد عن التمثيل من أجل العلاج، وكان قد سافر إلى المملكة المتحدة وبقي هناك لمدة أشهر، النجم الراحل كان من القلائل الذين تركوا بصمة لا تنسى في عالم السينما الغربية من خلال دوره في فيلم "لايف أوف باي" وفيلم "ذا نيمسيك"، كما أن فيلمه "المليونير المتهور" حصد جائزة أوسكار كأفضل فيلم.

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