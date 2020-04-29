أحمد السقا يثير ضحك الجمهور بسبب هذا الشيء..صورة!

الممثل المصري "أحمد السقا" الغير متواجد في سباق الدراما الرمضانية لهذه السنة يطل على جمهوره كل ليلة عبر برنامج التحديات "إغلب السقا".

البرنامج يعتمد على سلسلة تحديات بينه وبين ضيف الحلقة من الوجوه العربية المعروفة ضمن نقاط معينة لكل مرحلة.

مساء أمس إنتشرت صورة بعد إنتهاء الحلقة أثارت ضحك الجمهور، إذ ظهر ضمن مهام فريق العمل "مصفف شعر أحمد السقا، ومساعد مصفف شعر" مع العلم أن السقا يعتمد ستايل الشعر القصير جداً "أي أصلع" ولا يوجد شعر على رأسه..

الجمهور علق على الموضوع بشكل كوميدي، إذ أضاف أحدهم "وظيفة الأحلام"، وعلق آخر "لما تكون أمك داعيتلك"، وقال أحدهم "يمكن شعر حواجبوا"...

يذكر أن السقا تواجد السنة الماضية في مسلسل "ولد الغلابة" الذي حقق نجاح كبير، ويروي قصة ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وتدور أحداث العمل حول شخصية أحمد السقا والذي يعمل مدرس بإحدى المدارس الحكومية وبسبب الظروف المادية التي يتعرض لها يضطر للعمل في مهنة أخرى ليلاً وهى سائق تاكسى..

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