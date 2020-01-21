المنتج جمال سنان: معتصم النهار Mr X!

أعلن المنتج "جمال سنان" عن تعاون جديد سيجمعه مع الممثل السوري "معتصم النهار" بمسلسل مكون من 8 حلقات تحت اسم "Mr X"، على أن يعرض بعد الموسم الرمضاني 2020 وعلى الأغلب على موقع "شاهد.نت".

النجم ⁧#معتصم_النهار بطل تجربة فريدة من نوعها.. مسلسل مؤلف من ٨ حلقات بعنوان Mr X بعد رمضان..

انتظرونا ⁦⁦@AlNaharMoatasem⁩

⁦#Eaglefilms pic.twitter.com/0cqklhL8eu — Jamal Sannan (@sanan_jamal) January 20, 2020

ويعيش الممثل السوري معتصم نشاط فني غير مسبوق، إذ إنتهى مؤخراً من تصوير مسلسل "ما في 2" والذي تشاركه بطولته ملكة جمال لبنان السابقة "فاليري أبو شقرا"، كما أنه الآن يعمل على تصوير مسلسل "أسود فاتح" من بطولة الديفا اللبنانية "هيفاء وهبي" والذي كان من المفترض أن يشاركها بطولة فيلمها القادم "أشباح أوروبا" إلا أنه إعتذر في اللحظات الأخيرة بسبب إنشغاله.

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كما يشارك الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل يحمل عنوان "من الأخر" إلى جانب الممثلة "ريتا حايك" والممثلة الصاعدة "سينتيا صموئيل" في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "خمسة ونص" الذي عرض الموسم الرمضاني السابق 2019 وحقق نجاح هائل، إذ أدى معتصم دور الحارس الشخصي للممثلة "نادين نسيب نجيم" التي وقع في حبها إلا أن علاقتهما إنتهت بالفراق.

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