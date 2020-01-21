يوسف فوزي في أول ظهور بعد إصابته بمرض الرعاش.. والجمهور غاضب لهذا السبب!

تصدر اسم الممثل المصري "يوسف فوزي" حديث السوشال ميديا بسبب ظهوره الأول الرسمي بعد إصابته بمرض الشلل الرعاشي.

وأطل الفنانة القدير يوسف بمقابلة حصرية لإحدى القنوات بفيديو مدته 5 دقائق وبدت معاناته مع المرض واضحة جدًا في الفيديو.

خلال الفيديو تحدث عن السبب الرئيسي لاعتزاله الفن وهو المرض الذي أصابه منذ 5 سنوات تقريباً، وأكد انه لن يعود للتمثيل حتى لو توفر نص السيناريو الملائم له بعمره الحالي هو الـ 75، والسبب أن الكوابيس تراوده بأنه قد أضاع نص السيناريو، أو أنه لا يستطيع أن يحفظ النص، وأكد أن هذه الكوابيس بدأت تزداد بعد إصابته بالمرض.

الممثل المحبوب طلب من الجمهور المصري أن يدعوا له ويتمنى له الصحة والسلامة واصفاً الشعب المصري بالطيب.من جهة أخرى، تداول رواد السوشال ميديا فيديو المقابلة وأبدى البعض غضبهم بسبب عدم إحترام خصوصيته والحالة الصحية التي هو فيها.

يذكر أن أخر أعمال الفنان كان مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" سنة الـ 2015، كما شارك بمسلسلين في نفس السنة وهما "ولي العهد" و"ولاد السيدة" إلى جانب نخبة من النجوم.

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