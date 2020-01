فنانة مغربية رفضت التحرش.. فتعرضت للضرب! (فيديو صادم)

مغنية الراب المغربية "بسيكو كوين" تتعرض لمحاولة تحرش وبعد عم الإستجابة تعرضت للتعنيف 💔 #المغرب #عرب #مشاهير #جديد #بسيكو_كوين #بسيكوكوين #عنف

A post shared by البوابة (@albawabame) on Jan 21, 2020 at 1:58am PST