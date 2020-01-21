فنانة مغربية رفضت التحرش.. فتعرضت للضرب! (فيديو صادم)

تشغل حوادث التحرش الرأي العام العالمي والعربي بشكل كبير، ويعتبر التحرش من المواضيع الحساسة التي تؤرق العالم بشكل كبير نظرًا لبشاعة ما تتعرض له الفتيات من مواقف قد تؤثر عليهن، وقد تطال حوادث التحرش النجمات أيضًا.

ووقعت مؤخرًا مغنية الراب المغربية الملقبة بـ "بسيكو كوين" ضحية للتحرش والعنف، وشاركت الفنانة الشابة ما حدث معها عبر حسابها في إنستغرام وأوضحت أنها عندما كانت في مدينة "الصخيرات" حاول أحدهم التحرش بها جسدياً ولفظياً، ونتيجة عدم تجاوبها تطور الأمر إلى العنف الجسدي وتسبب في إصابة بالغة في الأنف أدت إلى كسره مع جروح في يديها.

ظهرت بسيكو بعد الحادث لايف عبر حسابها والدماء كانت تغطي وجهها ويديها وسط حزن شديد من معجبينها على ما أصابها.

ما حصل مع الفنانة أخذ حيز كبير في الميديا، وشجع الجميع على إطلاق حملة "لا للعنف" وزيادة الوعي حول هذا الموضوع وسط دعم من زملائها الفنانين.

من جهة اخرى، تم اعتقال المشتبه به بواسطة القوى الأمنية، ورفعت الفنانة شكوى ضده وهو الآن بانتظار محاكمته بشكل رسمي.

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