تاج حيدر تحتفل بقدوم طفلتها الأولى بحضور نجمات الفن في سوريا (صور)

شاركت النجمة السورية تاج حيدر متابعيها على مواقع التواصل صور من أجواء الاحتفال الذي أقامته مؤخرًا، وذلك بمناسبة ميلاد طفلتها الأولى "إيلا"، وحضر إلى الحفل العديد من النجمات السوريات لمشاركة زميلتهم فرحتها والمباركة لها بمولودتها.

وكان من بين الحضور كل من الفنانة شكران مرتجى، وسلمى المصري، وصفاء سلطان، وهيا مرعشلي، وروعة السعدي، وقمر خلف، والعديد من الأسماء الأخرى، ونشرت تاج حيدر صورة برفقة روعة السعدي وعلقت عليها قائلة: "الغالية روعة نورتي السهرة"، ووجهت الشكر لكل زميلاتها الفنانات اللواتي حضرن وشاركن في هذه الاحتفالية الخاصة بقدوم المولودة الأولى لها.

يشار إلى أن الفنانة تاج حيدر صاحبة الـ31 عامًا، أعلنت في عام 2015 عن ارتباطها برجل أعمال لبناني، ومن أبرز أعمالها في الدراما السورية مسلسل "باب الحارة" و"الولادة من الخاصرة" و"طوق البنات"، وغيرها من الأعمال الفنية التي كان لها فيها حضورٌ مميز.

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