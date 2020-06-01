الموت يغيّب الفنانة عفاف شاكر الشقيقة الكبرى للفنانة شادية

انتقلت إلى الرفيق الأعلى يوم أمس الفنانة عفاف شاكر، الأخت الكبرى للفنانة الراحلة شادية من والدتها، عن عمر ناهز الـ90 عامًا، وذلك خلال إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت إيمي محمد حفيدة الفنانة الراحلة عفاف شاكر قد أعلنت عن خبر الوفاة من خلال حسابها على موقع فيسبوك، حيث كتبت وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون..توفيت منذ قليل الفنانة عفاف شاكر (نور الحياة علي آجا) الأخت الكبرى للفنانة شادية، خالص العزاء للعائلة الكريمة في مصر وتركيا والولايات المتحدة".

أما الصفحة الرسمية للفنانة الراحلة شادية، نشرت عبر فيسبوك تفاصيل مراسم الدفن الخاصة بالراحلة عفاف شاكر وجاء فيها: "الدفن سيكون في مقابر المركز الإسلامي بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بجوار حفيدتها سارة..نرجو من الجميع عدم تداول معلومات خاطئة والرجوع لنا وللأسرة للتأكد من المعلومات".

وتابعت الصفحة: "عفاف شاكر، أو نور الحياة علي آجا، هي أخت الفنانة شادية من الأم فقط، أي أنها ليست شقيقتها ولذلك الاسم الحقيقي مختلف عن اسم الفنانة شادية، أو فاطمة أحمد كمال الدين محمد شاكر... رحم الله الفنانة عفاف شاكر".

ودخلت الفنانة الراحلة عفاف شاكر مجال الفن في عمر العشرينيات، وشاركت في بطولة عدد من الأفلام ومنها "لا تذكريني"، "عيون سهرانة" و"آمال".

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