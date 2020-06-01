وفاة الفنانة السورية هيام طعمة بعد صراع مع السرطان

غيب الموت يوم أمس الفنانة السورية هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث قضت آخر أيامها داخل أحد المستشفيات في هولندا.

وتعليقًا على هذا الأمر، تحدّث الفنان أمجد طعمة لإحدى المواقع حول وفاة ابنة عمه الفنانة الراحلة هيام طعمة، وقال: "غامرت لتكون حرة، وعاشت الحياة مبتسمة ترسل صوتها من الأذن للقلب، وبقيت تضحك في وجه الحياة رغم السرطان وتقول أنا سعيدة..كم كانت هيام مميزة، إنها اليوم نجمة في مكان أفضل".

وولدت الفنانة الراحلة هيام طعمة في حلب في الـ18 من آب لعام 1961، تخرجت من دار المعلمات في سوريا، وحصلت على شهادة عليا في التربية وعلم النفس من باريس وعملت لفترة في التدريس.

وفنيًا، شقّت طريقها وهي في الـ17 من عمرها، من خلال مشاركتها في مسرحية "كاسك وطن" مع الفنان دريد لحام، ومع بداية الثمانينيات سافرت إلى القاهرة، وشاركت في العديد من الأعمال مثل "داليا المصرية"، و"إضراب الشحاتين"، و"الشاويش حسن"، و"عائلة مشاغبة جدًا"، و"غريب في الميناء" والعديد من الأعمال الفنية الأخرى.

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