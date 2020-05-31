مخرج مسلسل "البرنس" متهم بالسرقة والقضاء سيد الموقف (تفاصيل)

تفاجأ الجميع خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن كشف المحامي أحمد أبو يوسف عن مفاجأة حول مسلسل "البرنس" الأكثر شعبية ومشاهدة خلال شهر رمضان 2020.

وفي التفاصيل، كشف المحامي أحمد أبو يوسف بأنه وجه اتهامات للمخرج محمد سامي حول قيامه بسرقة قصة وفكرة مسلسل "البرنس" الذي نال أعلى نسبة مشاهدات خلال سباق رمضان الدرامي.

وأضاف أبو يوسف، أنه رفع دعوى قضائية على المخرج محمد سامي، وطالب فيها بوقف عرض المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان أو وضع اسمه على التتر لأنه صاحب الفكرة الأساسية، وذلك عقب انتهاء جلسة التحقيق التي انعقدت يوم 11 من ايار الجاري بمقر السينمائيين في منطقة وسط البلد.

وكشف أن موعد انعقاد الجلسة الثانية في نقابة السينمائيين، يوم السبت الموافق 6 من حزيران (يونيو) المقبل، للنظر مرة أخرى في الدعوى المقدمة للقضاة، بشأن سرقة قصة المسلسل.

من جهته، لم يعلّق المخرج محمد سامي على أي من هذه الإدعاءات أو الاتهامات الموجهة إليه، وظهر عقب انتهاء عرض المسلسل في العديد من المقابلات واللقاءات التلفزيونية والتي كان يجتمع فيها مع طاقم العمل ويتحدثون عن كواليس التصوير وأبرز المواقف التي كانت تحدث معهم.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: