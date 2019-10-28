الموت يغيّب الفنان المصري قاسم الدالي عن عمر 80 عامًا

انتقل إلى الرفيق الأعلى الفنان المصري قاسم الدالي عن عمر ناهز الـ80 عامًا، وذلك بعد رحلة صراع طويلة مع المرض.

وكان قد تم تشييع جنازة الراحل قاسم الدالي من مسجد السيدة نفيسة يوم السبت، وتم إقامة العزاء الأحد بمسجد الخلفاء الراشدين، وذلك بحسب ما نقلته تقارير صحفية عن رئيس نقابة المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

وكانت الحالة الصحية للفنان الراحل قاسم الدالي في تدهور منذ العام 2013، والتي كانت أيضًا سببًا رئيسيًا في ابتعاده عن الفن بعد آخر أعماله الفنية في ذلك العام بعنوان "خيبر"، ومنذ ذلك الوقت لم تستقر حالته ودخل للمستشفى لتلقي العلاج وللبقاء تحت الرعاية الطبية.

ولد الفنان قاسم الدالي في عام 1939، وشارك خلال مسيرته الفنية في العديد من الأعمال إلى جانب أبرز الأسماء في الوسط الفني المصري، كمشاركته مع الزعيم عادل إمام في فيلم "النمر والأنثى" وفيلم "المشبوه" وفيلم "رمضان فوق البركان" وفيلم "بخيت وعديلة".

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