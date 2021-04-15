نانسي عجرم وأمير كرارة يخطفان النجاح من خلال شركة إتصالات...والترند يحسم الأمر لصالحهما!

دقائق قليلة من إعلان شركة إتصالات كانت كافية ليتصدر إسم نجمة العالم العربي نانسي عجرم الترند في مصر عبر تطبيق تويتر.

الإعلان التجاري والذي جمعها بالنجم أمير كرارة تمكن من أن يفرض نفسه خلال دقائق قليلة من إصداره رسمياً عبر منصة يويتوب، وكانت أراء الجمهور وتغريداتهم هي أكبر دليل والتي كان منها:

"خلاص ياجماعة اعلان اتصالات بتاع نانسي عجرم وأمير كرارة احلى اعلان ف رمضان"... وتابع آخر"نانسى عجرم وجودها بيعجرم الجو حتى لو فى حتة إعلان"...

وجاء في تغريدة أخرى "نانسي عجرم و امير كرارة إعلانهم من احلي الاعلانات اللي شفتها لحد دلوقتي يليهم اعلان فريش بتاع دينا الشربيني و روبي"... واضاف أحدهم "نانسي عجرم و أمير كرارة ده ايه ال couple الرائع ده"!

التغريدات أيضاً طالبت نانسي عجرم بضرورة التوجه للتمثيل لما تمتلكه من موهبة كبيرة خاصةً في عالم الفيديو كليب والإعلانات التي ميزتها طوال السنوات الماضية.

من جهة أخرى، عجرم والتي تعيش نشاط فني كبير خلال الفترة الحالية بصدد تقديم "دويتو" غنائي مع المطرب العراقي مصطفى العبد الله الذي اشتهر بأغنية "تعال" إلى جانب المطرب "علي جاسم" الذي سيشرف على تلحين العمل الغنائي ذي الطابع الرومانسي والإيقاع السريع.

من جهته أكد مصطفى العبد الله وجود عمل فني قريب بين عجرم والعبدالله، لكن الصورة كاملة غير واضحة بعد، ولم يكشفت فيما ما إذ كان العمل دويتو أو في مجال الإخراج أو حتى الإنتاج.

وكانت عجرم، الملقبة بـ"أم البنات"، قد أطلقت آخر أعمالها بمناسبة عيد الأم والتي حملت عنوان "إمي" حيث حقق العمل أكثر من 9.3 مليون مشاهدة خلال أقل من شهر على طرح الفيديو كليب عبر قناتها الشخصية في يوتيوب، كما أنها احتفلت بعيد الشعانين إلى جانب عائلتها وشاركت صُورة لبناتها عبر تطبيق انستقرام من أجواء الاحتفال.

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