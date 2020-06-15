الموت يفجع الفنانة السعودية ليلى السلمان

كشفت الفنانة السعودية ليلى السلمان للجمهور عن فراقها لأقرب الناس إليها وهي والدتها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، حيث أعلنت عن وفاتها وطلبت من الجمهور الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

ونشرت ليلى عبر حسابها في "إنستغرام" صورة كتب عليها آية قرآنية، أنهتها بعبارة "البقاء لله". وعلقّت الفنانة، قائلًة: "توفيت اليوم والدتي أرجو الدعاء لها".

وعلق عدد من الفنانين معربين عن حزنهم وقدموا تعازيهم للفنانة، حيث كتبت مروة محمد وقالت : "الله يرحمها ويغمد روحها الجنة ويطول بعمرك ياحبيبتي".

وعلقت إيمان الرجب: "عظم الله اجركم، الله يرحمها ويغفر لها ويصبركم يارب". وكتبت الفنان فؤاد : "عظم الله أجركم، الله يرحمها ويغفر لها ويصبركم يارب".

على الصعيد الفني، شاركت الفنانة ليلى السلمان في موسم رمضان الدرامي لعام 2020 من خلال مسلسل "ضرب الرمل"، وهو من إخراج ماجد الربيعان وتأليف محمد المزيني وسعيد الأحمد، وشارك في التمثيل خالد عبد الرحمن، ريتا حرب، أميرة محمد، عبد العزيز السكيرين، مروة محمد وغيرهم.

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