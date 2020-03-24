الموت يفجع الفنانة المصرية ناهد جبر بوفاة ابنتها

فجع الموت الفنانة المعتزلة ناهد جبر وزوجها لاعب الكرة السابق عصام بهيج بوفاة ابنتهما مايسة، وكان زوج الراحلة قد أعلن عن الخبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ دون ذكر أسباب أو إذا ما كانت تعاني من أي أمراض قبل وفاتها.

وقال زوجها حازم المبروك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي المرحومة مايسة عصام بهيج، سيتم التجمع أمام الباب الخلفي لمستشفى الشرطة بمدينة نصر لتحديد مكان الصلاة نظرا لقرار غلق المساجد والدفن بالمقابر أسفل كوبري العاشر من رمضان نسألكم الدعاء لها".

وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر على الجميع، كان لا بد من الأصدقاء والمقربين أن يقدموا واجب التعزية والمواساة حتى لو من خلال الإنترنت ووسائل التواصل المتاحة عليه، ومن بين هؤلاء الفنانة حافظة ماجد والمخرج هاني لاشين وغيرهم.

الجدير ذكره أن الفنانة ناهد جبر اختفت عن الأنظار في التسعينيات وقررت اعتزال الفن نهائيًا وارتداء الحجاب والتفرغ للعائلة والعبادة، وذلك بعد مسيرة فنية عملت خلالها كمخرجة وممثلة سينمائية ومسرحية.

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