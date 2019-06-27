الموت يفجع الفنان المصري أحمد عز في أقرب الناس إليه

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار الفنية خلال الساعات الماضية، خبر وفاة خال الفنان أحمد عز، وهو اللواء محمد سعيد فؤاد وكيل الرقابة الإدارية ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، ومن الواضح أن هذا الخبر لم يكن سهلًا على الفنان المصري.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان أحمد عز عبر إنستغرام نعيًا جاء فيه: " توفى الي رحمة الله خال الفنان احمد عز اللواء / محمد سعيد فؤاد حلمي وكيل الرقابه الاداريه ونائب رئيس هيئه الطاقه الذريه الاسبق. نسألكم الدعاء و الفاتحة".

على الصعيد الفني، لم يتواجد الفنان أحمد عز في رمضان 2019، واكتفى بمشاركته في رمضان 2018 من خلال مسلسل "أبو عمر المصري"، ويعود ذلك إلى انشغاله بتصوير عدد من الأفلام الجديدة التي لم تعرض بعد ومنها: "أهل الكهف"، "ولاد رزق 2"، "الممر" و"العارف: عودة يونس".

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