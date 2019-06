الموت يفجع الفنان المصري أحمد عز في أقرب الناس إليه

لا اله الا الله البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر ليه يارب #Repost @safadi_o_safadi • • • • • • توفى الي رحمة الله خال الفنان #احمد_عز اللواء / محمد سعيد فؤاد حلمي وكيل الرقابه الاداريه ونائب رئيس هيئه الطاقه الذريه الاسبق. نسألكم الدعاء و الفاتحة

