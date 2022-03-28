الموت يفجع الفنان خالد عبد الرحمن

أعلن الفنان خالد عبد الرحمن عن وفاة والدته يوم أمس الاحد، وذلك من خلال حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث كتب قائلًا: " إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة، رب اغفر لها وارحمها وارفع نزلها في جنتك. رحلت من دار فناء إلى دار بقاء عندك يا أرحم الراحمين".

أنا لله وأنا إليه راجعون

اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها

انتقلت إلى رحمة الله والدتي الحبيبة

رب اغفر لها وارحمها وارفع نزلها في جنتك

رحلت من دار فناء إلى دار بقاء عندك يا ارحم الراحمين

الصلاة عليها العصر في جامع الجوهره البابطين https://t.co/L7cwf1HJmT — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) March 27, 2022

وفيما يخص تفاصيل الجنازة والدفن، كشف خالد عبد الرحمن أنه تم دفن والدته عصر الأحد في جامع الجوهرة في الرياض، وقال: "الصلاة عليها العصر في جامع الجوهرة البابطين".

وبالتأكيد لم يتأخر المتابعين والمقربين من الفنان خالد عبد الرحمن من تقديم التعازي والمواساة في رحيل والدته، إلى جانب تقديم التعازي من جانب عدد من الفنانين والنجوم ومن بينهم الفنان فهد مطر الذي كتب قائلًا: "عظم الله أجركم وجبر مصيبتكم وغفر الله لوالدتكم ورحمها وأسكنها فسيح جناته".

أيضًا قدم اللاعب السعودي الشهير سامي الجابر التعازي وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله أجركم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته..عزائي لك وللأسرة الكريمة".

الجدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان خالد عبد الرحمن كان خلال حفله الذي أقيم في مارس الجاري ضمن حفلات موسم الرياض في السعودية، وكان الحفل تحت عنون "ليلة مخاوي الليل"، حيث أطرب خالد عبد الرحمن الجمهور على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض وقدم عدد من الأغاني مثل "ظن"، و "يا عذابي" و"أنساك" وغيرها من الروائع الخاصة به.

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