الموت يفجع الوسط الفني بوفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي

خيم الحُزن على الوسط الفني العربي عقب الإعلان عن وفاة الفنانة التونسية منيرة حمدي بعد صراع مع المرض، ولم يتأخر زملائها عن تقديم واجب العزاء، وقام بنعيها عبر صفحات مواقع التواصل عدد كبير من النجوم والنجمات.

ومن بين الفنانين الذين نعوا الراحلة منيرة حمدي الفنان صابر الرباعي الذي كتب نعيًا عبر صفحته على مواقع التواصل قال فيه: "ربي يرحمك يا زميلتي العزيزة منيرة جمعت اللطف والاحترام والفن الراقي خلال مسيرتك الفنية كنت مظلومة، لكن عزاءنا الوحيد هي أغانيك التي سوف تبقى معنا، رحمك الله ورزق أهلك وذويك جميل الصبر والسلوان وإنا لله و إنا إليه راجعون".

وكتبت لطيفة أيضًا عبر حسابها: "كم حزنت لوفاتك يا صاحبة القلب الكبير والصوت الدافئ..كنتي دائمًا سباقه في السؤال عني وعن أخباري".

ومنيرة حمدي هي مغنية تونسية بدأت طريقها من خلال برنامج نادي المواهب، ومن ثم شاركت في عام 2001 في مهرجان قرطاج الدولي، ولم تتوقف إلى هنا، حيث شاركت في العديد من المناسبات والفعاليات فيما بعد، إلّا أنها غابت عن الساحة الفنية مؤخرًا وتوفيت في 15 سبتمبر.

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