ريهام سعيد تتهم سما المصري بنشر الفسق والفجور وتقدم بلاغًا رسميًا للنائب العام!

مرة جديدة بعد سجال وخلافات علنية، جاء هذه المرة دور الإعلامية المصرية ريهام سعيد والتي تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة والراقصة الاستعراضية سما المصري تتهمها فيه بنشر مقاطع وفيديوهات تحرض على الفسق والفجور وتحمل طابع إباحي واضح لا يحتاج للشك.

وجاء في البلاغ الذي قدمه المحامي شعبان سعيد وقامت بمشاركته صحيفة "فيتو" المصرية، اتهامات لسما المصري بنشر مقاطع وفيديوهات إباحية على الانترنت، واستعراض واضح لجسدها عن طريق القيام بإيحاءات وعبارات جنسية، بالإضافة إلى بعض التصرفات المثيرة للجدل.

ودعّمت ريهام سعيد البلاغ بـ"سي دي" يحتوي على صور تقوم فيها سما المصري باستعراض أجزاء من جسدها أثناء تواجدها في غرفة النوم بملابس شبه عارية، بالإضافة إلى مقاطع فيديو أخرى في حمام السباحة وبعض اللقطات التي أثارت فيها الجدل سابقًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نهاية البلاغ، جاءت المطالبة من الإعلامية ريهام سعيد بضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق سما المصري وإحالتها للمحاكمة للحد من الأشياء الفاضحة التي تقوم بنشرها ولتكون هذه القضية رادعة لها وعبرة لغيرها.

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