الموديل ليالي تشارك الجمهور فيديو إزالة السيليكون من صدرها!

شاركت الموديل ليالي والتي تحمل الجنسية السعودية فيديو لها من داخل المستشفى الذي ارتادته لتتخلص من مادة السيليكون الذي وضعته في صدرها منذ سنوات تحت شعار "الترند والموضة".

ليالي والتي أكدت أنها لم يسبق لها أن خضعت لأي عملية تجميل شاركت الخطوات منذ دخولها للمستشفى حتى لحظة خروجها بعد أن أزالت المادة البلاستيكية من منطقة الصدر وأكدت أنها بالكاد تستطيع المشي ولا يمكنها الجلوس بشكل صحيح بسبب الآلام في منطقة العملية.

وتابعت " أنا كل أكلي صحي وما في سموم بجسمي ولا عملت تجميل ولا رح أعمل لإني أحاول قد ما أقدر أكون طبيعية وأمارس الرياضة لأحافظ على شكل جسمي".

أما فيما يتعلق بالجمهور فقد كان لهم أراء مختلفة ما بين من شجع على هذه الخطوة وما بين من انتقد فعلتها واعتبرها جريئة وكانت التعليقات تحديداً "ليالي انا اتابعها من سنين ماعمري شفت صدرها كبير او ان مطلعته كل وقته كان شكلها جدا عادي"...وتابع آخر "ما يحمدن ربنا ع الصحة والعافية"...وجاء في تعليق أحدهم "ما نعرفها لكن الله ينسفهم جميعا اشغلونا. معقولة هذولا نساء فين الحياء والادب".

نبذة عن الموديل ليالي

بالحديث عن ليالي فقد بدأت شهرتها بعد أن كانت قد مارست هوايتها في المكياج على وجه صديقاتها ومن بعدها ذاع صيتها وأسست حساب أسمته "Layalimakeover" حققت من خلاله أكثر 600 ألف متابع. الجميلة السعودية تم تشبيهها بـ كيم كارداشيان وقيل أنها تحاول تقليدها إلى انها نفت الأمر تماماً وأكدت الفتاة التي في أوائل العشرينات أنها معجبة بها ولكن ليس لدرجة التقليد.

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