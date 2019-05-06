تسريب اسم ضيف الحلقة الأولى من برنامج "رامز في الشلال" تعرفوا إليه

الجميع يترقّب مع بداية أول أيام شهر رمضان المبارك، الوجبة الكوميدية المعتادة بعد الإفطار من خلال متابعة أحداث برنامج المقالب السنوي للفنان رامز جلال في "رامز في الشلال"، وبحسب بعض التقارير الصحفية تم الكشف خلال الساعات الماضية عن اسم أول ضحية لهذا اليوم.

وبحسب العديد من المواقع فإن الضيف هي الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، وهي المرة الأولى التي ستقع فيها ضحية لمثل هذه النوعية من البرامج، حيث وعد رامز جلال جمهوره هذا الموسم أن المقلب سيحمل طابع مختلف عن كل عام، وسيكون هناك الكثير من الإثارة والتشويق.

برنامج رامز في الشلال، سيتم عرضه طيلة شهر رمضان من خلال قناة MBC، وهو عادة ما يتم بث حلقاته عقب آذان المغرب بوقت قليل، ويتم عرضه أيضًا على قناة MBC مصر.

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