تعرفوا على المواعيد والقنوات الناقلة لأهم الأعمال الدرامية في رمضان 2019

مع بداية الشهر الكريم، يبدأ الجميع بالتجول بين القنوات الفضائية لمعرفة مواعيد المسلسلات التي سيتم عرضها، لذا ستجد عزيزي القارئ في هذا المقال قائمة بأهم الأعمال الدرامية العربية التي يتطلع الجمهور لمشاهدتها ومعرفة ما تحتويه من أحداث حماسية ومشوقة.

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل "باب الحارة ج 10":

سيتم عرض المسلسل الشامي الشهير على قنوات عديدة، من بينها قناة حواس، وقناة سورية دراما، وقناة السومرية، والتلفزيون الأردني، وقناة الـLBC وقناة الـLDC، والـMBC في الساعة الـ11 مساءًا بتوقيت السعودية.

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل "الهيبة – الحصاد":

سيتم عرض مسلسل "الهيبة – الحصاد" على عدة قنوات عربية وفي الأوقات التالية: قناة الـMBC4 ال8 بتوقيت السعودية، وأيضًا على قناة MTV، وقناة سما السورية، وقناة رؤيا، وقناة السومرية.

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل "زلزال":

ويعرض المسلسل عبر DMC في تمام الساعة 10 مساءًا، ومن المتوقع ان يكون موعد مسلسل زلزال عند الساعة الـ 9:30 مساءً على قناة MBC 1 .

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل "دقيقة صمت":

ابوظبي: الساعة 01:00 - الاعادة 06:00، ابوظبي دراما: الساعة 21:00 - الاعادة 13:00،حكايات ART: الساعة 19:00 - 01:00 - 07:00، عمان: الساعة 21:00 - الاعادة 00:00 - 07:00، مساواة: الساعة 00:30.، سوف يتم عرض المسلسل على عدة قنوات وهي كالتالي قناة mbc وكذلك قناة الجديد اللبنانية.

المواعيد والقنوات الناقلة لمسلسل "خمسة ونص":

وسوف يعرض المسلسل على كل من قناة MBC4 وقناة MTV اللبنانية وقناة السومرية وقناة رؤيا الأردنية، ولم يتم تحديد المواعيد حتى الآن.

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