صورة عائلية تُعرّض هبة مجدي وزوجها لانتقادات من الجمهور..فما القصة؟

تعرّضت الفنانة المصرية هبة مجدي وزوجها الفنان محمد محسن لوابل من التعليقات والانتقادات من الجمهور، وذلك على خلفية نشرهما لصورة عائلية جمعتهما مع طفلتهما، وقيامهما بإخفاء وجه الطفلة عن طريق استخدام إيموجي، وهو ما استفز عدد من المتابعين.

وكان كل من هبة مجدي وزوجها محمد محسن قد قررا أن يتصرفا مثلما يفعل غالبية المشاهير على مواقع التواصل، وهو إخفاء وجوه أطفالهم وعدم إظهارهم للعلن، ولكن لم يعجب هذا الأمر الجمهور، حيث قال لهم البعض أنه كان بإمكانهم التقاط الصورة دون وجود الطفلة من الأساس.

وكتبت إحدى المتابعات انتقادًا قالت فيه: " مع احترامي حضرتك منزل الصورة ليه و بنتك فيها وحاطت ايموشن كان ممكن تتصور نفس الصورة من غيرها و طبعا ردك دي حرية مش عاوز البنت تتشهر اخليها حرية شخصية اما تكبر و بلا بلا بلا على فكرة مش اعجاااز على فكرة انك تخبيها يعني مش فاهمة محدش غيركم اللي خلفوا !!!!!!".

على الصعيد الفني، شاركت هبة مجدي في آخر أعمالها من خلال مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا في رمضان الماضي، إضافة إلى مشاركتها في مسلسل "طلقة حظ" مع الفنان مصطفى خاطر.

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