الوزيري يُعلن استقالته رسميًا..ويترك رسالة مؤثرة لهيفاء وهبي!

كشفت محمد الوزيري مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن تقديمه لاستقالته رسميًا وتوقفه عن متابعة أعمال الديفا، وذلك بعدما تعرض لهجوم شرس من الجمهور عقب انتقاده لفرقة "مشروع ليلى" والمواضيع المثيرة للجدل التي يتم تقديمها من خلالهم وخاصة حول "المثلية الجنسية".

وأوضح الوزيري أنه تعرض هو وأهله للسب والشتم بسبب تعبيره عن رأيه، وإلى جانب الاستقالة، ترك الوزيري رسالة مؤثرة لهيفاء وهبي جاء فيها: " "هيفا حبيبتي انتي عارفة كويس إني دايما عايزلك أحسن حاجة وميهمنيش غير مصلحتك وطول الفترة اللي احنا فيها مع بعض كنت بساعدك بقلب وإخلاص".

وتابع: " وعارفة كمان إني عمري ما كنت مدير أعمال حد وبعمل كده معاكي عشان انتي أغلى حد عندي ومن غير أجر أو مقابل بس يكفيني أشوفك مبسوطة وعشان اللي شوفته منك ومعاكي وقلبك النضيف واللي بيننا يخليني أجيبلك الدنيا تحت رجليكي".

واختتم رسالته: " وأهلي اللي اتبهدلوا وكرامتي وإهاناتي اللي بشوفها، أنا بقولك رسميًا أنا مبقاش ليا أي علاقة بشغلك بس بقولك وبقولها لكل الناس إنك هتفضلي مسؤولة مني وهخاف عليكي".

يشار إلى أن محمد الوزيري وهيفاء وهبي كثر عنهما الكلام في الآونة الأخيرة، خاصة بعد ظهورهما بشكل متكرر في صور مليئة بالحب والرومانسية، مما دفع الجمهور للتكهن والتخمين حول طبيعة العلاقة التي تجمع هذا الثنائي.

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