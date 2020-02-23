الوسوف يفجع بوفاة والدته "سكت الكلام..وحزني كبير"

فجع الموت صباح الجمعة الفنان جورج وسوف بعد وفاة والدته فرحة متعب الصدي عن عمر ناهز الـ82 عامًا، وشارك سلطان الطرب لحظاته الصعبة وحزنه الكبير بعد رحيل أقرب الناس لقلبه مع محبيه ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل.

ونشر الوسوف صورة تجمعه مع والدته قبل رحيلها، وعبّر عن حسرته عقب وفاتها قائلًا: "ماما يا ماما دخلك يا ماما..سكت الكلام مع رحيلك صباح اليوم..حزني كبير، الله يخلي أمهات الجميع".

وتقدم العديد من النجوم والمتابعين بأحر التعازي للفنان جورج وسوف، مثل إمارات رزق ووائل كفوري ونانسي عجرم وغيرهم، إلى جانب المواساة من قبل الجمهور الذي رافق الوسوف منذ بداية مسيرته الفنية الحافلة وحتى الآن.

يذكر أن الوسوف كان قريبًا جدًا من والدته في السنوات الأخيرة خاصة بعد وفاة والده في عام 2016.

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