انتحار نجم راب روسي فضّل الموت على الحرب وهذا آخر ما قاله

قرر نجم الراب الروسي "إيفان بيتونين" انهاء حياته، وذلك تجنبًا للحرب الروسية الأوكرانية ومعاصرته لهذه الحرب، مما أثار ضجة كبيرة بين الجمهو، الذين ابدوا استغرابهم من السبب.

انتحار النجم الروسي إيفان بيتونين

شارك النجم الروسي الراحل جمهوره الواسع، مقطع فيديو عبر قناته الخاصة على تطبيق "تلغرام" أوضح من خلاله سبب قراره انهائه حياته، انه لا يريد دخول الجيش والمشاركة في الحرب الأوكرانية الروسية.

وقال إيفان واسمه الفني "ووكي" في مقطع الفيديو الذي نشره: "لا أرغب أبدًا بتحمل ذنب أي شخص والتسبب بقتله، بالرغم من اني مستعد للقتال من أجل أي فكرة تتعلق بالحياة".

وكان النجم البالغ من العمر 27 عاماً قد اصدر ألبوم غنائي جديد يوم الجمعة الماضية وحمل الألبوم اسم ووك أوت بوي 3، وطلب النجم الراحل من الجمهور أن يسمعوا الالبوم الجديد والاغاني السابقة وان يحاولوا فهمها بشكل جيد.

“I am not ready to take up arms and kill my own kind”



In 🇷🇺 Krasnodar, rapper Ivan "Walkie" Petunin committed suicide due to mobilization. His body was found near a high-rise building on Congressnaya Street.



He was 27 years old. At the same time, Petunin had a delay...

1/ pic.twitter.com/grcfzejaFe — RONCHECK1 🇺🇦 (@RONCHECK1) October 1, 2022

العثور على جثة النجم الروسي إيفان بيتونين

يُشار إلى أن بيتونين كان قد حصل على اعفاء من التجنيد بسبب معاناته مع العديد من المشاكل النفسية، وبالرغم من ذلك أعرب إيفان عن خوفه من قرار التعبئة الجزئية التي كانت قد أعلنتها روسيا حول ضم جميع الرجال في سن التجنيد، بغض النظر عن أي ظروف.

وتم العثور على جثة المغني الروسي الشهير بجانب مبنى متعدد الطوابق في منطقة كراسنودر، حيث أنه انتحر بعد نشره للفيديو عبر قناته الخاصة.