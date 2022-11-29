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انتشار فيديو لـ إليسا أثناء تشجيعها لكريستيانو رونالدو في كأس العالم قطر

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 29 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 11:25
إليسا
إليسا

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن دعمها وتشجيعها للمنتخب البرتغالي في مبارته ضد المنتخب الأوروغوي، ضمن الجولة الثانية لدور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، وشددت على حبها لنجم كرة القدم كريستيانو رونالدو بمشاركتها عدة منشورات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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إليسا تشجع كريستيانو رونالدو

في إحدى المنشورات، شاركت اإليسا صورتين لكريستيانو رونالدو توثقان لحظة احتفال رونالدو بتسديده هدفًا في شباك الأوروغوي، بعد تلقيه كرة عرضية من زميله برونو فرنانديز، مُثيرًا الجدل حمل ما إذا كان رأسه لمس الكرة أو أن التسديدة  يعود فضلها لزميله.

وأرفق الفنانة المنشور بتعليق، كتبت فيه: "يسسسس، مبارك للبرتغال 2:0.. كل الحب".

إليسا

وأعادت إليسا مقطع فيديو نشرته إحدى الحسابات المختصة بالمشاهير، تظهر فيه تقفز حماسًا بعد فوز البرتغال، معانقةً من حولها.

كما شاركت فيديو للمحلل الرياضي المصري محمد أبو تريكة أثناء حديثه عن هدف كريستيانو رونالدو، مُشيرًا إلى أنه يصدق رونالدو، قائلًا: ""طالما رونالدو قال لمس الكرة يبقى لمسها، أنا بصدّق رونالدو وما بصدّقش الفيفا"؛ لترد على من يقول أن رونالدو لم يلمس الكرة.

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كلمات دالة:إليسا

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