الفنانة المصرية انتصار

استضاف الإعلامي المصري عمرو الليثي في برنامجه الفنانة المصرية انتصار مع ابنتها وابنها الكبير احمد، قام الليثي بتوجيه سؤال للفنانة المصرية حول تصريح سابق لها قالت فيه إنه لا مانع لديها من تقديم ابنتها مشاهد القبلات.

وعن هذا الأمر أجابت انتصار إنها لا تتحدث عن ابنتها بهذا العمر ما يقارب الـ 15 عامًا، مُضيفة إنه عندما تصبح ابنتها في عمر الـ 25 عامًا وفي حال استمرت في التمثيل وعُرض عليها مشهد به قبلة لن يكون لها سلطة عليها وسيكون القرار لها ولذلك هي لا تمانع.

كما اكدت الفنانة المصرية بأنها عندما كانت بعمر الـ 25 كانت تتخذ قراراتها بنفسها دون تدخل أي أحد، في المقابل وعند سؤال الليثي لابنها الكبير أحمد عن موقفه أجاب بأنه يرفض الأمر لتعلق الابنة أنه يغار عليها فهو شقيقها الأكبر، وأضاف أحمد بانه يغار أيضًا على والدته.

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