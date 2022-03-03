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انطلاق مسلسل "تحقيق" قريبًا.. أحداث مشوقة تحت إطار الجريمة والغموض

منشور 03 آذار / مارس 2022 - 07:22
تحقيق
تحقيق

تصدر مسلسل "تحقيق" محرك البحث "غوغل" في مصر، فمن المقرر إنطلاقه قريبًا على المنصة الرقمية Watch It.

وتشارك الفنانة المصرية بسمة نبيل في بطولة مسلسل "تحقيق"، الذي تدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق بعد وقوع مجموعة من الجرائم التي يكون مرتكبيها مجهولي الهوية؛ حينها تبدأ رحلة البحث والتحقيق للكشف عن هوية الفاعل.

 

ويتألف المسلسل، الذي يعتمد على البطولة الشبابية، من 13 حلقة يقوم ببطولتها نجوم أمثال: أحمد مالك، وتارا عماد، وهدى المفتي، وخالد أنور، وطارق عبدالعزيز، وعلي قاسم، وهو من إخراج محمد فتحي وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح.

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ويجدرالإشارة إلى أن نشاط بسمة نبيل الفني شهد تزايدًا عام 2021، فقد شاركت في أربعة أعمال درامية وهم: "الاختيار 2"، و"هجمة مرتدة"، و"الآنسة فرح" في جزئه الثالث، وفيلم "باب معزول" الذي عرض في مهرجان الإسكندرية.
 

كلمات دالة:تحقيقأحمد مالكخالد أنوربسمة نبيل

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