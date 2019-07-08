انفصال حازم زيدان وزوجته الفنانة المصرية نهى عابدين.. الطلاق تم قبل فترة طويلة!

تحدث الفنان السوري الشاب حازم زيدان عن حياته الشخصية في حوار إذاعي أجراه مؤخرًا، وكشف زيدان أنه انفصل عن زوجته الفنانة المصرية نهى عابدين، وان الطلاق تم بينهما رسميًا قبل ما يقارب العامين.

وقال زيدان ان الانفصال تم بعد خلافات عديدة بينهما واختلافات في وجهات النظر تعود لاختلاف الثقافة والعادات بينهما، لأن كل شخص منهما ينتمي لبيئة مختلفة.

وعن طفله الاول أيمن والذي أطلق عليه هذا الاسم تيمنًا بوالده الفنان أيمن زيدان، أوضح حازم انه يتواجد مع والدته حاليًا في مصر، لأنه ما زال صغيرًا إلا انه يتواصل معه باستمرار عن طريق الإنترنت.

يُشار إلى ان الفنان السوري حازم زيدان كان قد ارتبط بالفنانة المصرية نهى عابدين في عام 2014 بعد قصة حب جمعتهما عند تواجد زيدان في مصر للدراسة بمعهد السينما هناك.

وحازم زيدان هو ابن الفنان السوري أيمن زيدان، وشارك حازم في عدد من الأعمال التلفزيونية أبرزها أيام الدراسة، والعراب، ووهم، كما قدم عدد من الأعمال كمخرج.

أما نهى عابدين فقد أثبتت موهبتها من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال منها ونوس إلى جانب الفنان يحيى الفخراني والفنانة هالة صدقي، ومسلسل حلاوة الدنيا إلى جانب هند صبري، ظافر العابدين، رجاء الجداوي، انوشكا وآخرون.

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