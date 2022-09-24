اننتقادات تطال مسلسل الطائر الرفراف بسبب مشهد جريء.. واشادة بانسحاب شاتاي أولسوي

عُرضت الحلقة الأولى من المسلسل التركي الشهير "طائر الرفراف" على القناة التركية ستار TV يوم أمس الجمعة، حيث أثارت جدلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مشهد جريء في الحلقة الأولى من مسلسل طائر الرفراف

تعرّضت الحلقة الأولى من المسلسل التركي "طائر الرفراف" إلى انتقادات وهجوم كبير بعد أن تضمنت الحلقة الأولى مشهد وصفه الجمهور بالجريء وغير أخلاقي.

وظهرت نجمة مسلسل طائر الرفراف داخل حمام تركي عام حيث قامت بخلع المنشفة التي كانت تضعها على نفسها لتظهر جسدها العاري امام النساء المتواجدات في الحمام التركي من أجل تقييم جسدها لتزوبجها حفيد الاغا.

ظهرت السيدات الأخريات في مشهد الحمام وهن يتفحّصن جسدها بشكل غريب ومقزز مما دفع الجمهور لانتقاد هذا المشهد غير الأخلاقي، كما اعتبره العديد منهم بان هذا المشهد يسيء للنساء، حيث أنهن ظهرن كما يحاولن معاينة بضاعة.

شاتاي أولسوي وانسحابه من الطائر الرفراف

والجدير بالذكر أن النجم التركي الشهير "شاتاي اولسوي" كان قد اعلن انسحابه من المسلسل منذ عرض السيناريو الأولي عليه، وحاول أن يتقبل التعديلات التي تم اجرائها على النص الا انه بالنهاية رفض المشاركة، وتعرض لبعض الهجوم حينها حيث وصفه اتهمه البعض بالغرور.

وبعد عرض الحلقة الأولى من العمل أشاد العديد من المتابعين بـ قرار شاتاي وعلق البعض أن قراره كان صائباً خاصة بعد الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها الحلقة الأولى من المسلسل والذي يدور حول قصة شاب متهور يقرر جده الآغا المتسلّط بتزويجه من أحدى الفتيات من أجل تحسين اخلاقه.