بارقة أمل في قضية فواز قطيفان.. والنجم السوري عبدالحكيم قطيفان يؤكد أن الساعات القادمة ستحسم الأمر

شَغَل الطفل السوري فواز قطيفان وسائل التواصل الاجتماعي بقضيته المأساوية، بعد مرور على حادثة خطفه من درعا نحو ثلاثة أشهر من قبل عصابة همجية طالبت ذويه بفدية ضخمة بلغت 140 ألف دولار لقاء إطلاق سراحه.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفهم لهذا الحديث المرير بعدما انتشر مقطع فيديو للطفل وهو يتعرض للتعذيب والضرب تحت يدي العصابة، وكان من بينهم الفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، أحد أقارب الطفل المخطوف، الذي نشر مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك" يشكر من خلاله جميع من أبدى تعاطفه ودعمه للإفراج عن فواز.

وكشف الفنان المعارض أن عاثلة قطيفان بأجمعها قررت جمع الفدية الضخمة التي تصل قيمتها 500 مليون ليرة أي ما يعادل 140 ألف دولار لدفعها للخاطفين.

وأوضح عبدالحكيم قطيفان أن هذه المحنة أثبتت شهامة وكرم السوريين الذين وقفوا إلى جانب بعضهم البعض في هذه الأزمة الصعبة.

وأكد قطيفان أنه لم يطلب من أي جهة خيرية أو جمعية أو شخص جمع التبرعات للطفل، وأوضح أن المسألة ستحل وسيفرج عن الطفل في الساعات القادمة.

عائلة فواز قطيفان تناشد أهالي محافظة درعا



الجدير بالذكر أن عائلة فواز قطيفان أطلقت نداءً إنسانيًا بتاريخ 19 كانون الأول 2021 تناشد من خلاله أهالي محافظة درعا؛ من أجل مساعدتهم على تأمين مبلغ الفدية، ونشروا بيانًا جاء فيه: "نناشدكم أهالي حوران ونناشد كل فاعل خير من داخل حوران الخير وخارجها، بتقديم المساعدة وتفريج الهم عن ذوي الطفل ومد يد العون من خلال التبرع في سبيل إعادته إلى بيته وإسعاد والديه برجوعه، وهذا يتطلب كرمكم وسخاءكم، ونحن على ثقة بكم إخواني بالمسارعة في كشف كربتنا".