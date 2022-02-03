بالفيديو: بكاء باسل خياط في مقابلة تلفزيونية..هل يعتزل الفن قريبًا؟

حل الفنان السوري باسل خياط ضيفًا على برنامج "ABTalks” مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، ودارت خلال الحلقة الكثير من الأحاديث والمواضيع، حيث تحدث الفنان باسل خياط عن طفولته ومرحلة شبابه، كما تطرق لعلاقته بزوجته ناهد زيدان، وكشف أيضًا عن فترة مر فيها بحالة الاكتئاب، إلى جانب موضوع اعتزاله الفن والتمثيل.

وفي التفاصيل، أكد باسل خياط بشكل غير مباشر إلى إمكانية اعتزاله الفن مبكرًا، وفي الوقت الذي بدأ فيه الحديث عن الفترة التي عاش فيها مع الاكتئاب، لم يتمالك دموعه، خاصة وأن حالة الاكتئاب التي تعرض لها كانت بسبب الأزمة التي تعيشها بلاده سوريا بعد سنوات من الحرب والدمار.

وقال: "عانيت من الاكتئاب بسبب أزمة بلدي سوريا، ورأيتها تنهار أمامي، والقلق أصبح جزءا من شخصيتي وشعرت أني وحيد في هذا العالم ومسؤول عن عائلتي بالكامل وكأني حبيس"، ولفت ان فترة اكتئابه استمرت عامين على الرغم من وجوده في سوريا، مضيفا :"لم اتكن اتوقع ان تمر سوريا بهذه الأزمة، وأنا شخص حساس جدا لدرجة مرعبة، وكنت أعاني من هواجس وأرى كل شيء سلبي ومستقبل قاتم".

باسل خياط أكد بأنه حاول الخروج من حالة الاكتئاب عبر مهنته، فتابع قائلا :" الحل الوحيد هو مهنتي لكي أحافظ على عائلتي، ولكني ابتعدت عنها وبدأت أشعر بأن الكاميرا عدو، بسبب الاكتئاب ووزني نزل جدا ودقني كبرت ونسيت من أنا،.. وكأني لست موجودا في الحياة".

باسل خياط تحدث أيضا عن تعلقه بـ زوجته ناهد زيدان مؤكدا أنه لا يحبها وإنما يعد وجوده من وجودها قائلًا: "أنا لا أؤمن بالحب، أؤمن بشيء أقوى من الحب، لا اعرف لماذا حصرنا العلاقات في كلمة حب، سبق وقلت لا أحب ناهد زوجتي، لكن ما يربطني بها أقوى من الحب شيء وجودي، لأن الحب شيء له عمر ومحكوم بظروف كثيرة، الحب شغلة اخترعها البشر".

الجدير بالذكر أن باسل خياط لن يكون موجودًا في السباق الرمضاني 2022، حيث أعلن سابقًا عن ذلك مبررًا ارتباطه بعدة مشاريع أخرى تتطلب منه الوقت، إلى جانب حاجته لاستراحة، وقال في لقاء متلفز وقتها: “يمكن غيب هيدي السنة عن رمضان، لأن فيه شي تاني عم ساويه".

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