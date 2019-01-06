باسل خياط وزوجته ناهد زيدان بجلسة تصوير رومانسية رغم إطلالتهما الشتوية!

باسل خياط

خضع الفنان السوري باسل خياط لجلسة تصوير خاصة بإحدى المجلات العربية إلى جانب زوجته السيدة ناهد زيدان، واختار الثنائي الظهور بإطلالة شتوية، إذ ارتدى خياط بنطلون باللون الكحلي وجاكيت رسمي أسفله بلوزة باللون الأسود، ورفع الكم قليلًا بطريقة كشفت عن التاتو الخاص به، أما زيدان لم تكشف الكثير عن إطلالتها لارتدائها جاكيت من الفرو غطت فيه كامل جسدها، بينما التصقت بزوجها الفنان باسل خياط خلال التقاطهما الصورة.

يُشار إلى ان الثنائ خياط وزيدان كانا قد رزقا مؤخرًا وتحديدًا في شهر اكتوبر الماضي بابنتهما ايزابييلا، ومن المعروف أن لديهما ولد يُدعى شمس.

وعلى الصعيد الفني كشفت بعض المصادر ان الفنان السوري باسل خياط يستعد للمشاركة في عمل من تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا ومن المقرر ان يُعرض في شهر رمضان المقبل ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل جديدة.

وكان باسل خياط ورامي حنا قد حققا نجاح كبير في العام الماضي من خلال مسلسل تانغو والذي شارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم دانا مارديني، باسم مغنية، دانييلا رحمة.

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