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باسل خياط وزوجته ناهد زيدان بجلسة تصوير رومانسية رغم إطلالتهما الشتوية!

باسل خياط وزوجته ناهد زيدان بجلسة تصوير رومانسية رغم إطلالتهما الشتوية!
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