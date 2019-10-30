باسل خياط يشارك جمهوره أحدث صوره برفقة ابنه شمس

نشر الفنان السوري باسل خياط صورة جديدة له تجمعه بابنه شمس عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وذلك خلال تواجدهما في دبي، وترك تعليقًا على الصورة: "شمسي".

ولاقت صورة النجم باسل خياط برفقة ابنه تفاعلًا كبيرًا من قبل محبيه ومتابعيه على مواقع التواصل، حيث تمنى الجميع لهما السعادة والنجاح، وتلقى أيضًا رسالة من أحد زملائه في الوسط الفني الفنان محمود نصر، الذي علق قائلًا: "الله يخليلك ياه وتشوفه بأعلى المراتب.الله يحميكن أبو شمس الوحش".

على الصعيد الفني، آخر أعمال الفنان السوري باسل خياط مسلسل "الكاتب" العام الماضي، وشارك في بطولته دانييلا رحمة، ندى أبو فرحات، نقولا دانيال، جبريال يمين وفادي أبو سمر وآخرون، وكان آخر ظهور لباسل خياط في مهرجان الشارقة السينمائي.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: